Le storie di violenze sui bambini non possono che turbare l’opinione pubblico. Quando sono accompagnate dalle immagini fanno ancora più indignare. Quelle filmate dalle telecamere a circuito chiuso del centro di assistenza all'infanzia di Ai Bao Bei nel distretto di Beitun, a Taiwan, sono davvero scioccanti: una bambina di otto mesi viene violentemente colpita alla testa e sbattuta a terra dalla maestra di asilo. La donna di 57 anni che picchia ripetutamente la piccola con un asciugamano per smetterla di piangere. L'insegnante ha ammesso di “aver perso il controllo" a causa di un presunto dolore al piede. Le è stato chiesto di dimettersi.

Secondo Liberty Times Net, l'incidente è venuto alla luce quando la signora Wu, direttrice del centro per l’infanzia, ha trovato dei lividi sulla fronte di una bambina il 13 marzo. Ispezionando il filmato della telecamera di sorveglianza, ha scoperto che le percosse risalivano proprio allo stesso giorno. Il filmato mostra l'insegnante di scuola materna che afferra la piccola alunna per i piedi e poi la strattona. Le immagini mostrano anche un altro insegnante che, tuttavia, non fa nulla per interrompere l’abuso: “Stavo piegando gli asciugamani, non mi sono accorto di niente”. La dirigente ha poi spiegato che l’insegnante lavora in quell’asilo da circa un anno e mezzo e non ha alcun precedente per abusi su minori; è stata comunque invitata a dimettersi dopo che la storia è trapelata.

La bambina di otto mesi è stato portato in un ospedale per curare i lividi sulla sua fronte. È in condizioni stabili, ma ai genitori è stato consiglio di prolungare il ricovero per ulteriori esami. Se l'abuso è confermato, la maestra dovrà far fronte ad una multa di TWD $60.000 a 300.000 (da 1.660 a £ 8.340) e anche un massimo di tre anni di reclusione.