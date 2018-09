La regina Paola del Belgio questa notte è stata colpita da un ictus mentre si trovava a Venezia. Paola Ruffo di Calabria, 81 anni, è stata la regina dei Belgi dal 1993 al 2013 come consorte di Alberto II. Secondo i media belgi sarà rimpatriata d’urgenza nel pomeriggio di oggi, 26 settembre all'aeroporto militare di Melsbroek. Non è ancora chiara la gravità delle sue condizioni di salute.

Chi è la Regina del Belgio

La regina è nata a Forte dei Marmi, in Toscana, ed è la settima e più giovane dei figli dell’asso italiano dell’aviazione della prima guerra mondiale Fulco, principe Ruffo di Calabria, sesto duca di Guardia Lombardi. La madre era Luisa Gazelli dei conti di Rossana e di San Sebastiano, una discendente per via materna di Gilbert du Motier, marchese de La Fayette. Durante la sua giovinezza era considerata una delle più belle principesse d’Europa. L’incontro con il futuro sposo risale alla cerimonia di insediamento di papa Giovani XXIII nel 1958. Le nozze si celebrano un anno più tardi nella cattedrale di Bruxelles; dal matrimonio nascono tre figli. L’ascesa al trono è del 1993 quando il re del Belgio Baldovino muore senza eredi; gli succede il fratello Alberto, a la consorte Paola diviene così monarca del Paese, anche se la Costituzione belga non prevede per la moglie del re incarichi e poteri particolari. Il 21 luglio del 2013 Alberto II abdica in favore del primogenito Filippo.