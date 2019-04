Qualche giorno prima di Pasqua, una pattuglia di carabinieri di Sestu, in provincia di Cagliari, è intervenuta nei pressi di via Vittorio Veneto, dove una giovane ragazza sudamericana ha preso in affitto un appartamento che utilizza anche per ricevere i clienti. Come riporta l’Union Sarda, la prostituta sarebbe stata costretta a rivolgersi alle forze dell’ordine a seguito di un forte diverbio con un uomo del posto – un operaio di circa quarant'anni – che si rifiutava di lasciare la stanza, perché la squillo non gli aveva ridato indietro il denaro. Pare che il cliente non fosse soddisfatto della prestazione sessuale, tanto da pretendere i soldi indietro dalla donna. Gli uomini dell'Arma hanno quindi provato a ricostruire il tutto: l’uomo effettivamente ha raccontato che la prestazione ricevuta non sarebbe stata quella concordata né all'altezza della cifra pattuita e versata peraltro in anticipo.

Pronta la denuncia contro la prostituta

Anche dopo l’intervento dei militari, l’operaio non intendeva abbandonare l'abitazione, tanto che i carabinieri hanno dovuto portarlo fuori quasi di peso. Ma il quarantenne non si è arresto: ha bussato alla porta di uno studio legale di Sestu, affermando di essere stato derubato. "C'è stato un furto dichiarato dal mio cliente", spiega al quotidiano sardo l'avvocato Patrizia Carta, pronta a presentare una querela. "Mi ha detto di essersi ritrovato con 400 euro in meno in tasca e di essere stato derubato. Si è barricato in casa solo perché rivoleva i suoi soldi", ha aggiunto il legale.