La campagna elettorale prosegue a suon di promesse da parte di tutti i leader politici dei partiti e delle liste in campo. E a questi si aggiunge anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin insieme al suo movimento Civica Popolare, nato proprio negli scorsi giorni in vista delle elezioni del 4 marzo, in cui sosterrà la coalizione guidata dal Pd. La proposta del ministro Lorenzin riguarda gli incentivi per la famiglia e in particolare per le coppie con figli: l’obiettivo è quello di rendere gratuito l’accesso agli asili nido.

Beatrice Lorenzin ha fatto sua questa proposta annunciandolo sul suo profilo Twitter prendendo spunto da una idea lanciata dal Foglio.it. “Asili nido gratis – scrive il ministro – risparmio netto per le famiglie sulla proposta lanciata oggi dal Foglio.it”. Secondo Lorenzin le coperture per una operazione di questo genere ci sono: “Verificata copertura finanziaria di circa 1,5 miliardi”.

Il ministro spiega ancora: “L’obiettivo è ridare potere d’acquisto alle famiglie, sostenere la natalità e aiutare le mamme che lavorano”. Nelle poche righe affidate a Twitter Lorenzin ribadisce un concetto già espresso negli scorsi giorni: “Le promesse elettorali devono essere mantenibili”. E secondo Lorenzin questa lo sarebbe avendo già le coperture. La Lorenzin su Facebook argomenta ancora questa sua proposta: "Governare un Paese significa fare delle scelte e darsi delle priorità. Una di queste priorità è porre rimedio allo spaventoso calo demografico dell'Italia e alle culle vuote. Il calo demografico italiano inciderà oggettivamente sulla sostenibilità del sistema previdenziale, sanitario e di welfare ma anche sull'occupazione e lo sviluppo sociale e culturale dell'Italia; per questo, se vogliamo investire sul nostro futuro, investire sui giovani di domani, dobbiamo fare delle cose concrete e misurabili oggi. Dobbiamo dare un sostegno reale alle famiglie e alle donne: per noi una misura centrale è quella di garantire l’accesso gratuito agli asili nido. È una misura sostenibile da parte dello Stato, concreta e per la quale è facile trovare le coperture finanziarie necessarie". Secondo il ministro della Salute una misura di questo genere può servire ad aumentare l'occupazione femminile, facendo aumentare, di conseguenza, anche "la crescita del Pil".

A fare eco alla proposta della Lorenzin c’è anche la senatrice di Civica Popolare Laura Bianconi: "Famiglia, sostegno alla natalità, ai gruppi familiari numerosi ed alle giovani coppie; ma anche interventi a favore delle giovani generazioni attraverso incentivi che favoriscano l'inserimento nel mondo del lavoro. Sono questi alcuni dei punti cardinali di Civica popolare che, recuperando l'esperienza di questi anni e gli importanti risultati ottenuti, devono caratterizzare il nostro impegno politico-elettorale”. “Il futuro del paese – conclude – è legato al varo di politiche serie a sostegno della famiglia e delle giovani coppie. E bene ha fatto la nostra leader Lorenzin ad aver accolto l’appello de Il Foglio per asili gratis”.