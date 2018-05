Come vi stiamo raccontando, nella giornata di domani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà al Quirinale i leader politici per un nuovo, rapidissimo, giro di consultazioni per la formazione del nuovo governo. Al Colle andrà anche la delegazione del Partito Democratico, con il segretario reggente Maurizio Martina che ha anticipato quale sarà la posizione del partito con una intervista al Corriere della Sera. Una linea che sarà seguita in conformità al mandato ricevuto dalla Direziona Nazionale del PD, con la quale si è deciso di chiudere alla possibilità di un dialogo con il Movimento 5 Stelle per la nascita di un governo politico.

E proprio da questa opzione parte Martina, ovvero dal no a qualunque tipo di governo politico: "Per noi è impossibile immaginare sostegni a governi politici con Berlusconi, Salvini o Meloni, ma ormai anche con i 5 Stelle e con leadership di partiti a noi avversari". La proposta cui il PD dirà invece di sì è quella di "un governo istituzionale", sostenuto da tutte le forze politiche ("Non voglio immaginare scenari, ora è il tempo della responsabilità. Soprattutto da parte di chi ha cantato vittoria. Non è più tempo di giocare a tatticismi esasperati"), con un mandato piuttosto limitato: "Bisognerà affrontare poi il blocco dell’aumento dell’Iva, la legge di Stabilità e prima ancora il Def. Per far questo ci vuole un governo in piena carica".

C'è spazio anche per un commento sulla ipotesi di sostenere un governo guidato da Raffaele Cantone (sul quale vi avevamo anticipato alcuni dettagli), rilanciata da Walter Veltroni: "Condivido lo spirito con cui ha fatto le sue riflessioni. Anche Veltroni ha cercato di indicare un percorso di sfida, in particolare verso i 5 Stelle". E sul dialogo fallito con i 5 Stelle non risparmia una stoccata a Renzi: