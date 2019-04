Qualche giorno fa la prima edizione dell'Italian Obesity Barometer Report, in collaborazione con Istat, ha evidenziato che nel nostro Paese ci sono 25 milioni di persone sovrappeso o obese. In Italia il 46% degli adulti, cioè oltre 23 milioni di persone, e il 24% dei minori, ovvero 1,7 milioni, ha un peso più alto della norma. Le donne hanno un tasso di obesità inferiore (9,4%) rispetto agli uomini (11,8%). Inoltre il problema è più diffuso nelle regioni del Sud, dove il 32% dei bambini e il 26% degli adolescenti è in eccesso di peso. Questa mattina il ministro della Salute, Giulia Grillo, è intervenuta a Mattino Cinque per proporre una soluzione al problema: "Noi stiamo immaginando di incentivare la frequentazione di impianti sportivi, come palestre e piscine, proprio per chi intraprende un percorso di perdita di peso naturalmente seguito dal servizio sanitario regionale".

Infatti, ha continuato il ministro, "se ci si reca da un nutrizionista o da un centro di cura per l’obesità del proprio territorio c’è una prescrizione di eseguire attività fisica: si parte dall’ora di camminata sostenuta, ma anche la nuotata o una corsa leggera". Ma la vera novità è, come ha annunciato la Grillo, che "riteniamo che sia corretto far usufruire i cittadini degli impianti sportivi, comunali o privati, con delle agevolazioni economiche, perché purtroppo oggi l’accesso all’attività sportiva non è alla portata di tutti". Così, questo è il ragionamento del ministro, si possono prevenire le tante malattie legate all'obesità come diabete, infarto, ictus e tumore.

In Italia esistono già le iniziative che mirano a migliorare la salute dei cittadini e prevenire l'obesità da cui prendere spunto. Ad esempio è iniziata la seconda edizione del progetto sperimentale ‘Al lavoro o a scuola in bicicletta' nel comune di Cesena. Il bando prevede che chi decide di passare dal proprio mezzo motorizzato a una bicicletta per compiere il tragitto verso il proprio posto di lavoro o la propria scuola, abbia un incentivo di 25 centesimi per ogni chilometro percorso, fino a un massimo di 50 euro al mese. La distanza viene calcolata grazie a un'app installata sullo smartphone. Un'iniziativa, incentivata dal Comune, che concilia insieme diverse necessità, come spiega il bando: "Andando in bicicletta tuteliamo l'ambiente, ci prendiamo cura della nostra salute, miglioriamo la sicurezza urbana e il benessere di tutta la comunità".