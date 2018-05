La più grande orgia mai vista al mondo. L’organizzazione per le “persone sessualmente libere” Menage Life ha comunicato il suo ambizioso piano per battere il record non ufficiale della “più grande orgia umana della storia”. L’evento (giunto alla sua sesta edizione) è in programma per il prossimo 2 giugno a Las Vegas e ha come obiettivo soffiare il record a Tokyo, dove 250 coppie si radunarono in un grande magazzino e fecero sesso davanti alle telecamere. “Stabiliamo un nuovo record del mondo per la più grande orgia questa estate”, si legge nel messaggio d’invito. “Ci aspettiamo oltre 1.000 persone per questo evento monumentale – ha detto la società, incoraggiando le persone a iscriversi – Questa è ‘Sin City’ dopo tutto. Invitiamo tutti a venire… e aiutarci a fare la storia!”.

Un'organizzazione molto professionale

La partecipazione all’evento non è gratuita: il costo è di 200 dollari per la coppia. Le donne single potranno accedere per soli 25 dollari, mentre non saranno ammessi uomini non accompagnati, per quanto gli organizzatori abbiano accennato ad eccezioni per “rispettosi gentiluomini”, non specificando però in base a quali standard decideranno. All’arrivo, i partecipanti dovranno mostrare la carta di identità e firmare una liberatoria in cui dichiarano di aver letto le condizioni per prendere parte all’evento. “Qualsiasi violazione delle norme comporterà l’immediata espulsione dal gruppo. Abbiamo degli addetti alla sicurezza che monitoreranno i comportamenti dei partecipanti per tutto il tempo”, fanno sapere sul sito Menage Life. I partecipanti riceveranno tutto ciò di cui hanno bisogno: preservativi, lubrificante, asciugamani e sapone per le mani. Ci saranno inoltre zone appositamente segnalate per i rifiuti e altre dove trovare lenzuola pulite. L’associazione, infatti, promette un ambiente pulito e confortevole.

Il Guinness World Record non seguirà l'orgia

E per invogliare ancora di più le persone a partecipare, Menage Life offre ai partecipanti la possibilità di indossare delle maschere, che possono essere portate da casa o acquistate direttamente all’evento. “Data la possibile attenzione dei media, vogliamo rendere l’evento un party in maschera molto erotico” fanno sapere. Va comunque detto che, sebbene gli organizzatori stiano promuovendo l’evento come chiaro un tentativo di battere ogni primato, i rappresentanti del Guinness World Record non saranno presenti per verificare i risultati.