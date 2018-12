Bambini, ragazzi e adulti. Gianni Rodari è per tutti. Scrittore, autore di filastrocche, racconti, giornalista e poeta. Ironia e intelligenza, fantasia e originalità. La genialità dei libri di Gianni Rodari ha formato diverse generazioni di italiani, facendo di colui che è stato anche curatore in italiano delle fiabe di Andersen, lo scrittore che più di ogni altro ha saputo parlare ai bambini. "Filastrocche in cielo e in terra" del 1960 è l'opera che lo ha reso famoso sia in Italia che all'estero.

Ma oltre alle fiabe e ai libri per ragazzi sono famose anche le sue poesie di Natale, da tenere a mente magari proprio in occasione delle vacanze di Natale. Da "L'albero dei poveri" a "Il pianeta degli alberi di Natale". Tutte famosissime e senza tempo. Tuttavia ne resta una, "Lo zampognaro" che ricorda il Natale soprattutto attraverso l'arte perduta della zampogna e degli zampognari, i suonatori dello strumento musicale arcaico a fiato, diffuso soprattutto nell'Italia centro-meridionale. Niente a che vedere con la cornamusa dei paesi del Nord e celtici.