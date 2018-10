Ha poco più di un anno la piccola Stella, una bambina italo-austriaca nata da papà Manfredo – originario di Ugovizza, nella provincia di Udine – e mamma Silvia, carinziana. A raccontare la sua storia è il quotidiano Il Gazzettino che scrive che, dietro quegli occhioni vispi e curiosi, la piccola Stella nasconde un grave problema genetico. Per vincere la sua difficile battaglia la bambina ha bisogno di un'urgente donazione di midollo osseo. Sfortunatamente, secondo quanto riporta il quotidiano, nessuno dei suoi parenti è compatibile ed è quindi partita la ricerca di un donatore. Le probabilità purtroppo sono basse: solo una persona ogni centomila è compatibile e a rendere tutto più complicato il fatto che in Austria, dove la piccola Stella vive, solo l'1 percento della popolazione – ovvero circa settantamila persone – è donatore. Per questo motivo, nella speranza di aiutare Stella, nella bassa Carinzia è partita un'azione di tipizzazione che servirà a mappare nuovi potenziali donatori. Gli incontri sono in programma mercoledì 10 ottobre 2018 dalle 10 alle 16 allo Standort Fachschule Kärnten a Klagenfurt e giovedì 11 ottobre dalle 12 alle 18 al campus della Fachschule Kärnten di Villaco.

L’appello del papà di Stella su Facebook – “Sono Stella – si legge nel messaggio pubblicato su Facebook da papà Manfredo – e a causa di un grave problema genetico ho bisogno di un'urgente donazione di midollo osseo. Non fa male e forse puoi essere proprio tu a salvare la mia vita o quella di un altro bambino”. All’appello hanno risposto in tantissimi e il papà della piccola, ringraziando quanti gli hanno scritto per avere ulteriori informazioni per aiutare la bambina, ha fornito anche i contatti per l’Italia dell’Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo). In Italia per essere ammessi al Registro Donatori di Midollo osseo occorre avere tra i 18 e i 35 anni, avere un peso corporeo di almeno 50 kg e non soffrire di una patologia escludente.