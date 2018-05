C'è chi ha una dipendenza dal fumo, chi dall'alcol e anche chi è dipende dal sesso, come Rebecca Barker, donna che per un periodo della sua vita è stata un'incallita ninfomane e ora fortunatamente è guarita: "Sono stata fortunata a superare quel maledetto periodo, ma so che altre persone non ci sono riuscite", ha detto. La dipendenza dai rapporti sessuali è un disturbo di natura compulsiva che spesso viene sottovalutato. Eppure, stando a chi ne ha sofferto, si tratta di una patologia importante ed estremamente fastidiosa.

Rebecca, 37enne britannica, ha raccontato la sua lotta alla BBC: "Subito dopo la nascita del mio terzo figlio, nel 2012, caddi in depressione. A livello clinico, anche la carenza di serotonina deve aver giocato un ruolo fondamentale nel provocarmi questa dipendenza. Mi svegliavo la mattina con un chiodo fisso, nel momento peggiore fare sesso cinque volte al giorno non mi bastava". La donna ha inoltre raccontato di come il marito, in un primo momento, avesse apprezzato quella novità, ma poi, di fronte alle continue richieste della moglie, avrebbe ripetutamente chiesto di interrompere i rapporti. "A causa della forte depressione e per la vergogna di quella dipendenza, alla fine mi chiusi in casa per lunghi mesi. Sentivo che era tutto il mio organismo che me lo chiedeva, ma mi sentivo a disagio quando ero circondata dalla gente", spiega Rebecca. "Dopo le continue liti, io e mio marito ci separammo e alla fine mi sono trasferita in Francia, dove vive mia madre. Qui sono riuscita a seguire terapie da parte di psicologi e a superare questo mio problema"