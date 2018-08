Per andare a lavorare a New York presso l’azienda Greyston Bakery, particolarmente famosa per i suoi brownies, non serve fare alcun colloquio né inviare il curriculum o qualche lettera motivazionale. Al motto di “tutti meritano una buona opportunità”, la pasticceria statunitense ha registrato il marchio “Open hiring”, una pratica di assunzioni aperte. Chi arriva prima prende il posto e inizia a lavorare. E con questa politica la pasticceria funziona: fondata nel 1982, Greyston Bakery ha ora un fatturato annuo di oltre venti milioni di dollari e ha creato opportunità di lavoro per oltre 3500 persone. Attualmente nell’azienda lavorano 176 dipendenti. Dipendenti che altrove avrebbero difficoltà: ci sono infatti ex detenuti, soggetti con malattie mentali, disabili, tossicodipendenti, persone senza fissa dimora. L'Open hiring rimuove quindi gli ostacoli che normalmente impediscono a questi lavoratori di entrare nel mercato del lavoro.

“Non assumiamo persone per preparare brownies, prepariamo brownies per assumere persone” – Le persone che vogliono lavorare presso Greyston Bakery si iscrivono in una lista e quando c'è una nuova posizione aperta vengono contattate nell'ordine in cui si sono registrate. Inizialmente è previsto un contratto da apprendisti, durante il quale bisogna seguire un corso di formazione professionale di circa 10 mesi e uno sulle soft skills, caratteristiche della personalità come gli atteggiamenti individuali, le abilità sociali, comunicative e gestionali considerate importanti dai selezionatori. Circa la metà di chi inizia un apprendistato finisce per completarlo e restare nell’azienda. A quel punto ottiene un contratto per una posizione junior. “Non assumiamo persone per preparare brownies, prepariamo brownies per assumere persone”, è la filosofia di Greyston Bakery.