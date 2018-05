Quando si sono accorte che la loro padrona si era accasciata a terra esanime senza più muoversi hanno cercato in tutti i modi di richiamare l'attenzione di qualcuno e non si sono date pace fino a quando non hanno visto aprirsi la porta di casa. È la storia di due cagnoline Kate e Kiara che per due giorni hanno vegliato il corpo senza vita della padrona nel suo appartamento in un condominio di Borgo Roma, a Verona. Nessuno infatti si era accorto della scomparsa della donna di 55 anni e solo dopo il loro inconsueto e continuo abbaiare i vicini si sono allarmati e hanno bussato alla porta. Visto che nessuno rispondeva quindi sono stati chiamati i soccorsi che hanno fatto la drammatica scoperta.

Quando la polizia è entrata in casa forzando la porta, le due cagnoline erano ancora vicino alla padrona. Come racconta il quotidiano L'Arena, dopo aver vissuto la loro intera vita con la padrona che le aveva sempre accudite e sfamate, ora le due cagnoline si sono ritrovate improvvisamente da sole e senza famiglia a causa dell'imprevista scomparsa della donna, deceduta per cause naturali come ha stabilito il medico legale. Per questo sono state portate in un canile e ora cercano una nuova casa. Il setter di due anni e il labrador di sei Kiara sono vaccinate e sterilizzate. chi è interessato può chiamare il numero 349.0745787