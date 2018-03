Stanno già spopolando all'estero soprattutto tra chi può permettersi enorme piscine private per divertirsi, ma potrebbero essere ben presto molto comuni e diventare la nuova moda per l'estate. Stiamo parlando di enormi canotti gonfiabili galleggianti in grado di ospitare fino a sei persone e con tutti i comfort: dalle ampie sedute a divanetto a dispositivi di raffreddamento incorporati passando per porta bicchieri e bottiglie che li rendono perfetti per le feste. I gonfiabili di oltre tre metri per tre sono disponibili in una svariata gamma di modelli dai colori vivaci e che richiamano animali esotici o immaginari tra cui un fenicottero, un unicorno e un pavone.

Una idea che sembra essere piaciuta a tanti visto che decine di utenti dei social media hanno iniziato a pubblicare scatti fotografici dei canotti, descrivendoli come "un sogno" e pure abbordabile visto che costano intorno ai 150 dollari, poco più di 120 euro. Tra di loro anche chi appunto li propone anche per una vacanza al lago o al mare anche se ovviamente l'acqua deve esse decisamente calma se non si vuole fare un tuffo con tutti i bicchieri. Del resto anche se l'azienda produttrice suggerisce che sono perfetti per la piscina, con quelle dimensioni occuperebbero la maggior parte dello spazio in una piscina di dimensioni medie. Per questo c'è già qualcuno che immagina di trascinare il suo al largo con una piccola barca per poi godersi il sole sdraiati.