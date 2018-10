Un nuovo video del crollo di Ponte Morandi è stato diffuso nel pomeriggio di oggi dalla Guardia di Finanza di Genova. Il filmato unisce le riprese delle telecamere di sorveglianza dell'Ansaldo e della ditta Piccardo. Nella prima parte si vede il viadotto ripreso da lontano che a un all'improvviso viene avvolto da una enorme nube. Nella seconda parte, che riprende la strada in basso lato Ovest in direzione sud si vedono le auto che passano e poi, dopo un salto immagine dovuto a un black out, si vede l'asfalto del ponte crollato, un furgone fermo e due persone che si allontanano dalle macerie.

Domani riaprono i collegamenti ferroviari sotto il Ponte Morandi

Nel frattempo, in attesa di novità sul fronte delle indagini e su quello altrettanto importante della ricostruzione del viadotto, quella di domani sarà per i genovesi una giornata importante: alle 5 e 15 del mattino sotto ciò che rimane del Ponte Morandi passerà il primo treno sulla linea ferroviaria ripristinata dopo il crollo del 14 agosto scorso. Sarà uno degli 82 convogli che transiteranno quotidianamente grazie alla riapertura di due linee su tre. La linea ‘Sommergibile' garantirà il collegamento per le merci con le banchine del porto di Genova, mentre sulla ‘Bastioni' transiteranno le tratte Genova-Ovada/Acqui Terme e Genova Brignole-Busalla/Arquata.

La riapertura "ridà a Genova le stesse potenzialità di prima del maledetto 14 agosto, i passeggeri e pendolari che scendono dalla Valpolcevera e da tutti i collegamenti che da qua si raggiungono e complementariamente i treni merci che erano molto importanti per la competitività del porto", ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che oggi ha effettuato un sopralluogo con il sindaco di Genova Marco Bucci e con i dirigenti di Rete Ferroviaria Italiana.