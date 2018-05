Sciroppo d'acero locale, pane tostato francese e, soprattutto, rotolo di maiale caramellato. Sono gli ingredienti base del “Taylor Ham Ice Cream”, il gelato al maiale. A produrlo è Windy Brow Farms, un caseificio situato nei pressi di Fredon Township, nello Stato USA del New Jersey. I creatori lo definiscono come "un perfetto equilibrio tra dolce e salato" e sono certi che i loro clienti lo ameranno specialmente per il gusto di “rotolo di suino”, una specialità molto apprezzata a livello regionale. La foto che mostra il primo Taylor Ham Ice Cream (gelato al prosciutto Taylor), pubblicata da Windy Brow Farms sul proprio account Instagram è diventata virale nel giro di pochi giorni ottenendo migliaia di condivisioni anche su altri social network come Twitter e Facebook.

Va specificato che il caseificio è specializzato in gusti “particolari”: gelato al caramello salato e patatine e menta bianca e al gusto di vaniglia al bourbon del Madagascar. Per i clienti vegani invece c’è l’agave di lavanda, il sorbetto di mora e cocco e il sorbetto di pompelmo con rosmarino. Ed ora il Taylor Ham Ice Cream inaugurerà una nuova linea di prodotti targata “Only in Jersey” per tutto il periodo estivo: nel mese di agosto, infatti, saranno disponibili i gelati al gusto di mirtillo, mais dolce e torta di pomodoro.