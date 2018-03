"Forse le nostre pizze non sono perfettamente tonde ma la nostra qualità sta nelle diversità", potrebbe essere racchiusa in questo slogan la nuova iniziativa della Cooperativa sociale "Parco del Mulino" che da anni si occupa a Livorno, per conto dell'Associazione Italiana Persone Down, di integrazione lavorativa di persone con disabilità. La nuova pizzeria fa parte del progetto denominato “Pizza al Parco” e conta di poter dare un nuovo sbocco a tanti ragazzi con sindrome di down, rendendo al contempo autosufficiente l'attività imprenditoriale. Del resto nei suoi dieci anni di attività, la Cooperativa ha realizzato tanti altri progetti analoghi tra cui un salone per eventi, un Bed and Breakfast e forse quello più conosciuto, il“Ca’Moro”: ristorante realizzato all’interno di una barca ormeggiata e protagonista l'anno scorso di una puntata di Cucine da incubo con lo chef Antonino Cannavacciuolo .

"Tutte queste iniziative sostengono molto i ragazzi, infatti sono già dieci i soci lavoratori svantaggiati con un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato" ha spiegato al quotidiano il Tirreno Elvis Felici, volontario e vicepresidente della Cooperativa sociale. A rendere possibile la nuova avventura di “Pizza al Parco”, una pizzeria dove a sfornare pizze e servire ai tavoli ci saranno proprio i ragazzi del Parco del Mulino, il contributo economico della Fondazione Livorno e del Rotary Club Livorno Mascagni. "Con oggi portiamo avanti un progetto che piano piano si è arricchito sempre più, da anni diamo sostegno non solo ai ragazzi down, ma anche ad altre associazioni" ha spiegato il presidente dell’Associazione Parco del Mulino Daniele Tornar, aggiungendo: "Le attività che svolgiamo sono molte ma primario è l’inserimento nel mondo lavorativo, che premiamo con un contratto a tempo indeterminato".