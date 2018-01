Dopo un battaglia durata decenni gli animalisti hanno ottenuto una vittoria epocale in Norvegia: il governo locale guidato dalla premier conservatrice Erna Solberg infatti ha dato il via libera ad una nuova legge in materia di allevamenti che vieta in tutto il Paese scandinavo agli allevamenti di animali da pelliccia. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per la Norvegia visto che in passato addirittura è stata il primo produttore mondiale di pellicce di volpe e ancora oggi presenta centinaia di allevamenti del genere che danno lavoro a tantissime persone. Anche per questo il provvedimento prevede diverse fasi transitorie che porteranno all'abolizione completa degli allevamenti da pelliccia solo nel 2025

La scelta, avvenuta per motivi politici dopo che il partito liberale norvegese l'aveva posta come uno dei punti del governo, ovviamente ha accolto il plauso delle tante associazioni animaliste che per anni avevano chiesto il bando di simili allevamenti. Contro invece si sono schierate le tante aziende del settore che vedranno ora i loro sforzi svanire nel giro di qualche anno a beneficio di concorrenti storici come la Finlandia. Per loro solo due strade solo possibili: riconvertire gli allevamenti o chiudere tutto.

"Finalmente viene posto fine a un business crudele e fuori dal tempo, in un mondo di crescente sensibilità dei consumatori all'esigenza di rispettare le specie animali e la natura in generale", hanno esultato gli animalisti. "Siamo sotto shock, per noi è un colpo al cuore", ha commentato a caldo invece il responsabile dell'associazione degli allevamenti locali, Guri Wormdahl. Secondo gli economisti, però, la fine del comparto non porterà danni di rilievo all'economia del regno visto che con l'abbandono della produzione di pellicce da parte di molti produttori a livello mondiale, l'attività in Norvegia da tempo si è8 ridotta e può contare ora su circa 200 allevamenti, in gran parte visoni e volpi.