Una virgola può cambiare tutto. Specialmente se si tratta di un bollettino postale pagato online. Lo sa bene un 70enne di Treviso che a fine dicembre si è visto recapitare a casa dal suo Comune una sanzione da 217 euro per non aver comunicato alcuni dati a seguito di una multa. L’anziano decide di pagare tramite home banking, come riporta La Tribuna di Treviso.Digita diligentemente l’iban, il codice della sanzione da pagare, la somma. Quindi autorizza il pagamento e via. Subito dopo però si accorge di essersi dimenticato di un piccolo particolare: la virgola.

Avrebbe dovuto pagare 217,33 euro, ha finito per bonificarne 21733. Un brutto colpo per il 70enne, che per la cronaca è l’ex sindaco di centrodestra di Rovolon – comune del Padovano – Francesco Baldan, medico di base in pensione. Quando si è reso conto dell’errore, è probabilmente saltato sulla sedia. Comprensibilmente allarmato, e forse un po’ imbarazzato, l’anziano ha passato buona parte delle ferie del periodo natalizio attaccato al telefono per contattare il comando dei vigili urbani e l’ufficio ruoli, ha mandato mail con la copia del bonifico e la copia del verbale. Ha spiegato e rispiegato l’errore in cui è incappato. E alla fine, tutto è bene quel che finisce bene. La pratica è stata celere, “sono stati gentilissimi” racconta lui stesso al quotidiano locale. Con l’anno nuovo l’amministrazione ha restituito il dovuto: 21.515 euro. Tramite bonifico, chiaramente.