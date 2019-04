in foto: Henri de Toulouse–Lautrec Donna alla tinozza dall’album Elles 1896 litografia a colori, 40×52,5 cm © Herakleidon Museum, Athens Greece

Il mondo di Toulouse-Lautrec va in scena alla Villa Reale di Monza. Dal 10 aprile al 29 settembre si potranno ammirare manifesti, litografie, illustrazioni, contributi video e fotografici, assieme ad arredi d'epoca, che porteranno i visitatori indietro nel tempo, all'epoca della ville lumiére e della Parigi di fine XIX secolo. Come in "Midnight in Paris" di Woody Allen, ecco sgorgare dalle opere geniali di Henry de Toulouse-Lautrec tutta la vita bohémienne, gli artisti di Montmartre, il Moulin Rouge, i teatri, le riviste umoristiche, le prostitute. In una parola, un'intera epoca in immagini.

La mostra "Toulouse-Lautrec. La Ville Lumière" che per tutta la primavera e l'estate si svolgerà nella cornice della Villa Reale di Monza è curata da Stefano Zuffi con il patrocinio del Comune di Monza. Una importante collaborazione all'allestimento della mostra prodotta e organizzata da Arthemisia è arrivata dall’Herakleidon Museum di Atene, che ha contribuito con diversi capolavori del nobile francese a cui è associata la note sindrome che colpisce lo scheletro umano.

L’evento, consigliato da Sky Arte, si svolge all'interno della Villa Reale di Monza, bene riaperto al pubblico da cinque anni, dopo aver subito un lungo restauro per oltre due anni, in seguito a uno stato di generale abbandono che per molto tempo ha impedito la fruizione di un tesoro di straordinaria bellezza. E che da oggi e fino al 29 settembre arricchirà la già ricchissima proposta di mostre ed eventi culturali in Lombardia. Magari, per chi non ne può più degli eventi del Salone del Mobile a Milano, già da questo fine settimana potrebbe essere una valida alternativa e fuggire via dal caos milanese.