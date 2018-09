Un uomo di cinquantacinque anni avrebbe ucciso la figlioletta di otto anni perché geloso della nuova relazione della madre della bambina, che era andata a vivere con un’altra donna. È quanto emerso nel corso del processo a William Billingham, un uomo arrestato lo scorso gennaio con l’accusa di aver ucciso la piccola Mylee Billingham. La bambina è stata accoltellata nel bungalow del padre in Inghilterra ed è morta per le gravi ferite riportate. Il processo per omicidio, come si legge sui media britannici, è iniziato in questi giorni. “Questo è un caso particolarmente doloroso: Mylee era la figlia dell’imputato”, hanno detto in aula all’inizio del processo. La bambina è stata uccisa con un coltello da cucina: è stata colpita al petto mentre era solo a casa del padre. Nel corso del processo è anche emerso che l’imputato, oltre a Mylee, aveva altri due figli con l’ex moglie: i due si erano conosciuti da giovanissimi e l’uomo sarebbe diventato “ostile” nei confronti della ex compagna quando questa aveva iniziato una relazione con un’altra donna e si era trasferita in un’altra città.

L'uomo si è dichiarato non colpevole – Alla base del folle gesto del cinquantacinquenne secondo l’accusa potrebbe esserci proprio questo cambiamento: l'uomo sarebbe stato geloso dell'ex moglie e per ferirla avrebbe ucciso una delle loro figlie. Billingham da parte sua si è dichiarato non colpevole di omicidio nel corso di un'udienza alla Wolverhampton Crown Court e ha anche negato l’accusa di minacce nei confronti della ex moglie.