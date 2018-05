Quando l'amica gli ha raccontato di essere vittima di un ricatto da parte di una banda di estorsori, lui ha subito cercato di aiutarla fornendole del denaro. Poi per quattro lunghi anni le ha continuato a versare di volta in volta svariate somme per un totale di circa 20mila euro. Solo quando si è deciso ad andare dalla polizia per raccontare l'accaduto, credendo così di poter finalmente mettere fine al problema e aiutare la donna, ha scoperto che in realtà non esisteva nessun ricatto, nessun criminale e nessuna minaccia. La signora si era inventata tutto solo per ottenere da lui le somme di danaro. È quanto accaduto ad un uomo di Reggio Emilia che era stato convinto dalla donna che se lei non avesse pagato il debito, i creditori si sarebbero rivolti direttamente a lui perché sapevano che era suo amico.

A scoprite tutto sono state le indagini della polizia di stato dopo che l'uomo ha riferito l'intera vicenda agi agenti, spinto dal fratello che era preoccupato per lui. L'inchiesta della Squadra Mobile infatti ha accertato che la donna aveva inscenato tutto, che non era vittima di nessuna richiesta di denaro e che in realtà era riuscita da sola a costruire la finta estorsione, riuscendo a farsi consegnare continue somme di denaro che variavano da qualche decina di euro a svariate centinaia di euro. La donna, con precedenti di polizia per ricettazione e altri reati, è stata denunciata per il reato di estorsione