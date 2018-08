“Oggi abbiamo assistito a un miracolo”: con queste parole un detective dell’Arkansas ha commentato il ritrovamento di due bambini, di uno e tre anni, sopravvissuti per giorni senza acqua né cibo dopo che la madre è morta in un incidente d’auto. I due bimbi, da quanto ricostruito, erano in macchina insieme alla loro mamma quando, probabilmente giovedì scorso, hanno avuto un incidente. La donna è morta, ma loro invece sono sopravvissuti e sono stati trovati solo diversi giorni dopo lo schianto. Il bambino di tre anni è stato trovato per primo mentre lunedì vagava solo su una strada della località Little Rock. Dopo averlo trovato le autorità hanno immediatamente diffuso la sua foto per identificarlo e ben presto hanno scoperto che la mamma, la venticinquenne Lisa N. Holliman, era scomparsa da giorni.

Tornando nell’area in cui era stato trovato il bambino hanno trovato anche l’auto incidentata in un burrone e, all’interno, il fratellino di un anno. Era sveglio e cosciente nel suo seggiolino. Il corpo della mamma è stato invece trovato poco distante dall’automobile, probabilmente scaraventata fuori nello schianto. Gli investigatori ipotizzano che l'incidente sia avvenuto almeno tre-quattro giorni prima del ritrovamento del bambino in strada, che è riuscito a risalire da solo il dirupo. “La cosa sorprendente – ha detto il detective Greeley parlando appunto di un ‘miracolo’ – è che non solo sono sopravvissuti da soli così a lungo, ma che il bambino di tre anni è stato in grado di uscire fuori da lì in quel modo". "Hanno vissuto l'inferno – ha detto ancora a una tv locale -. Quando abbiamo trovato il più grande non voleva far altro che abbracciarmi". Il più piccolo invece è stato portato in ospedale per disidratazione ma non è in pericolo di vita.