Tragedia familiare negli Stati Uniti dove una donna di 32 anni, Erica Hall, è stata uccisa dalle figlie di 12 e 14 anni a coltellate. L'omicidio è avvenuto a Magnolia, nello Stato del Mississippi. Il corpo della vittima è stato trovato nel cortile della sua abitazione in una lago di sangue, secondo WLBT. "È stata pugnalata alla schiena", ha detto all’emittente locale Robin Coney, la zia di Erica, che vive nelle vicinanze. "Il coltello era ancora nella sua schiena”, ha aggiunto. La Hall avrebbe subito diverse coltellate all'addome e alla schiena, secondo il Pike County Enterprise-Journal, così come una ferita da arma da fuoco al petto. La donna è stata portata ad’urgenza al Southwest Mississippi Regional Medical Center, ma nonostante i tentativi di rianimarla, non c'è stato nulla da fare.

Nel frattempo le autorità giudiziarie hanno preso in consegna due dei quattro figli della donna: fra queste Amariyona Hall, 14 anni. In stato di fermo anche una sua sorella di 12 anni, che non è stata nominata. "Abbiamo scoperto che sono state le figlie – due adolescenti, molto giovani – a fare questo", ha dichiarato al Pike County Enterprise-Journal, lo sceriffo della contea di Pike, Kenny Cotton. "Sono accusate di omicidio e applicheremo la legge. Non riesco a immaginare cosa stesse succedendo nelle loro menti per elaborare qualcosa del genere. Una mamma è una mamma, non importa altro” ha aggiunto. Oltre a pugnalarla, le due ragazzine avrebbero anche cercato di investirla con la sua auto, secondo l'Associated Press.

Secondo le prime ricostruzione le sorelle avrebbero voluto vendicarsi per essere state messe in punizione dalla madre. Punizione che avrebbe compreso anche il sequestro dei cellulari. Le autorità hanno identificato la figlia di 14 anni che sarà processata come adulta. Ora è in carcere e la sua cauzione è stata fissata a $ 150.000. La sorella di 12 anni, che le autorità non hanno identificato, è detenuta nel centro di detenzione minorile a Natchez, Miss. Le autorità non hanno specificato le accuse alle quali deve rispondere. Erica Hall aveva anche una figlia di 1 anno e un ragazzo di 16 anni, secondo WLBT.