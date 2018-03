in foto: Mariah Martinez.

È stata trovata sana e salva a due anni dalla sua scomparsa, quando ormai tutta la sua famiglia aveva perso le speranze di abbracciarla ancora una volta. È la storia a lieto fine di Mariah Martinez, bimba texana di 9 anni, di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 2016 e che nelle scorse è riuscita finalmente a tornare a casa. La bambina si trovava in New Mexico, Stati Uniti, ed è stata rintracciata grazie ad una segnalazione giunta allo show televisivo LivePd, in onda sul canale americano A&E, da un telespettatore che ha aiutato le forze dell'ordine a recuperarla ancora in vita. La sua sparizione è avvenuta in contemporanea a quella dei suoi due fratellini, Jeremiah, di 5 anni, e Leimiah, di 3. In quel periodo la mamma aveva perso la battaglia per averne la custodia e così era scomparsa insieme ai suoi tre figli.

Secondo uno dei portavoce del Dipartimento dei servizi sociali locali, poco più di un anno dopo, a gennaio del 2017, la donna era riapparsa con i figli più piccoli, ma all'appello mancava ancora Mariah. "È stato allora che l'abbiamo arrestata. Al momento – ha detto Angeline Hartmann – la mamma è ancora sotto la custodia della polizia e non ha voluto collaborare per confessare dove si trovasse la bambina". Amanda Martinez, questo il nome della donna, prima che le venisse tolta la custodia dei bambini, era risultata positiva alla metamfetamina ed aveva anche problemi con il suo compagno, che la picchiava e minacciava di ucciderne tutta la famiglia. Episodi, questi, che i bimbi avevano raccontato a scuola facendo scattare i controlli dei servizi sociali. Intanto, proseguivano le ricerche della piccola, mentre con il passare dei giorni le speranze di trovarla viva diminuivano sempre di più fin quando non è arrivata nello studio televisivo di LivePd la segnalazione di uno spettatore dal New Mexico, che diceva di averla vista per strada. La polizia ha intensificato le ricerche e Mariah è stata riportata a casa sana e salva.