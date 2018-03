Non c'era alcun furto d'auto dietro la tragedia della piccola Kiara Moore, la bimba britannica di 2 anni morta annegata lunedì pomeriggio dopo essere finita in fiume mentre era all'interno della vettura dei genitori a Cardigan, in Galles. Come accertato dagli inquirenti, dietro il dramma infatti ci sarebbe una dimenticanza della mamma: il freno a mano. La piccola era stata lasciata sulla vettura dalla donna, Kim Rowlands, che si era allontanata per pochi minuti per incontrare il marito sul luogo di lavoro, ma al suo ritorno la vettura non c'era più. Per questo si era pensato subito ad un furto d'auto con i malviventi che non si erano accorti della bambina sui sedili posteriori. Dopo ore di ricerche, però, la tragica scoperta: l'auto era finita sul fondo del fiume Teifi.

In un primo momento si era ipotizzato un incidente dei ladri ma dalle verifiche successive è emersa la verità in tutto il suo dramma. La vettura si sarebbe mossa da sola senza freno a mano finendo nel vicino fiume . Una dimenticanza fatale da parte della mamma che vivrà con il senso di colpa per il resto della sua vita. "Purtroppo la mia bellissima bambina è morta! E la causa è la mia stupidità, dovrò vivere con il senso di colpa per il resto della mia vita! Mamma ti adora bambina mia, mi dispiace tanto!" ha scritto la donna su Facebook straziata dal dolore, accusandosi pubblicamente dell'accaduto.

Il padre di Kiara ha rivelato che la donna aveva parcheggiato la macchina fuori dal suo posto di lavoro nei pressi del fiume ed era entrata dentro gli uffici del marito per avere dei soldi da lui dopo che la sua carta di credito si era spezzata. Pochi minuti durante i quali l'auto si è mossa finendo in acqua con la piccola a bordo che non ha avuto scampo. I soccorsi hanno cercato di salvare la bimba che avrebbe festeggiato il suo terzo compleanno fra qualche giorno, ma la veloce corsa in ospedale in elicottero dopo averla tirata fuori dall'acqua si è rivelata inutile.