La maglia che indossava si è impigliata in una piccola vite sporgente posta in cima allo scivolo sul quale stava giocando, attorcigliandosi intorno al suo collo sempre di più fino a strangolarlo. Così è morto tragicamente il piccolo Blake Graves, un bambino britannico di appena tre anni che stava divertendosi sullo scivolo istallato dai parenti nel giardino dietro la casa di famiglia a Crook, nella contea di Durham, in Inghilterra. È quanto ha ricostruito un'inchiesta sull'incidente avvenuta nell'estate dello scorso anno davanti agli occhi della sorellina più grande della vittima.

Secondo le indagini, fatale per il bimbo una vite che era stata utilizzata per fissare meglio una maniglia nella parte superiore del vecchio scivolo e che sporgeva di appena 6 millimetri. Mentre cercava di scendere, l'indumento gli si è attorcigliato al collo e sulle braccia, impedendogli ogni movimento e soffocandolo. A dare l'allarme era stata la sorella e subito erano intervenuti i familiari che avevano chiamato i soccorsi medici ma per il piccolo Blake Graves è stato tutto inutile. Il bimbo è morto il giorno dopo l'incidente all'ospedale di Middlesbrough. L'inchiesta quindi ha stabilito che si è trattato di un tragico incidente senza colpevoli.