La comunità di Torviscosa è in lutto per la scomparsa prematura di Francesca Tassan Toffola, insegnante alla scuola primaria di Bagnaria Arsa, morta a soli 47 anni. La maestra (che lascia una figlia sedicenne, i genitori, e il fratello) era conosciuta in tutta la Bassa friulana per la sua attività a scuola ma anche per l’impegno nel coro parrocchiale. Questa sera, 7 gennaio, alle 20 è prevista la recita del Rosario in chiesa e domani alle 15 nella parrocchiale di Torviscosa verranno celebrati i funerali.

Francesca aveva scoperto di essere malata qualche mese fa e nonostante tutti i tentativi per sconfiggere il male, ha dovuto cedere in questi primi giorni del 2019. Aveva trascorso le feste di Natale in famiglia, l’ultimo grande regalo per i suoi cari, e poi di nuovo il ricovero all’ ospedale di Udine dove il suo cuore ha smesso di battere sabato.

Come racconta una parente, era una donna “determinata e dinamica”, sempre pronta a dare una mano a chi ne avesse bisogno, “figlia di gente perbene che le aveva inculcato i valori veri della vita. Una famiglia riservata ma molto presente nella comunità: anche la figlia si sta adoperando nelle attività della parrocchia con lo stesso impegno che ha sempre portato avanti la mamma”.

Francesca lavorava come insegnante a Bagnaria Arsa, dove stamattina i dirigenti hanno dovuto spiegare ai suoi giovani alunni che la maestra Francesca non tornerà più. Una sua ex allieva, ora adulta, la ricorda con parole emozionanti. “Una donna straordinaria– racconta al Messaggero Veneto – dalle grande capacità e dal grande cuore, mi mancherà molto. Non riesco ancora a credere che non ci sia più, mi sembra impossibile. A sua figlia e alla sua famiglia, ne sono certa, la piccola comunità di Torviscosa non farà mancare la sua vicinanza e il suo affetto”.