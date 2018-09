Una bambina di tre anni è sopravvissuto mangiando solo pane e burro per 4 giorni dopo che sua madre si è tolta la vita. Aimee Louise Evans, 28 anni, da Port Talbot, nel sud del Galles, è stata trovata morta nella sua casa di Dalton Road il 7 aprile di quest'anno.” Quando gli agenti sono intervenuti, hanno trovato la piccola lì. È stata portata in ospedale per essere controllata da un pediatra” ha detto il procuratore Clive Morris durante un’udienza sul caso relativo alla vicenda. La 28enne suicida aveva anche un altro figlio che in quel momento si trovava con suo padre nella zona di Bridgend.

La donna qualche giorno prima dell’insano gesto aveva inviato un messaggio a sua madre, Julie, chiedendole di venire a prendere sua figlia perché stava "finendo tutto". La nonna della bimba l’aveva però liquidata dicendo alla figlia di "non essere sciocca". Quella è stata l'ultima volta che le due donne hanno parlato, ha aggiunto Morris. L'inchiesta ha stabilito che Aimee è stata vista l'ultima volta in vita il 3 aprile, quando è andata a casa di sua madre. “Aveva bevuto, ma non era ubriaca, e stava controllando il profilo di Facebook di un uomo che aveva conosciuto” ha detto il procuratore. Julie Evans ha ripetutamente cercato di mettersi in contatto con sua figlia nei giorni seguenti, provando a suonare il campanello della sua proprietà, ma non ha mai avuto risposta.

L’inchiesta ha inoltre accertato che la madre single “beveva quasi tutte le sere” ed era stata “vittima di violenza domestica nelle relazioni precedenti”. Ad ogni modo, non sono emerse circostanze sospette in merito alla sua morte. “Sua madre ha detto che Aimee era stata sempre una persona felice ed estroversa che non mostrava segni di depressione. Ha detto che i suoi bambini sono sempre stati ben curati, puliti, in ordine” ha aggiunto il procuratore. "Se sapesse quante persone hanno il cuore spezzato per la sua morte, sarebbe sopraffatta” ha detto la sua amica Stacey Ansell.