Stava festeggiando il suo primo compleanno ed ora è in ospedale a lottare tra la vita e la morte. La piccola Xiao Ai è in coma ormai da un mese, tenuta in vita da un macchinario al Fujian Provincial Hospital in Cina. In un video catturato dalle telecamere a circuito chiuso, si vede la bimba all’interno di una piscina con un altro giovanissima. All’esterno c’è la madre a controllarli. Ad un certo punto, la bambina si ribalta col salvagente e finisce a testa in giù. La donna però nel frattempo si è voltata e sembra essere impegnata col cellulare. L’altro bimbo all’interno del piscina tenta di salvare la sua amichetta e attirare con le mani l’attenzione della donna che però sembra non capire e lo saluta divertita. La bimba annaspa in acqua per almeno 90 secondi, prima che la madre intuisca cosa sta succedendo e tira fuori la figlioletta dall’acqua.

La donna ha detto di aver provato la manovra di rianimazione di base sulla figlia, per poi portarla in ospedale. Un medico del dipartimento di emergenza, Lin Shuqin, ha detto che la piccola è arrivata senza battito cardiaco in ospedale. Insieme al collega He Wen, capo reparto di pediatria, sono riusciti a salvarla attraverso la procedura di emergenza, ma da allora non è stata in grado di respirare da sola ed è entrata in coma. Il gestore della piscina per bambini ha detto che il bagnino era fuori per ricevere una consegna al momento dell'incidente. I titolari si sono offerti di coprire parzialmente le spese mediche della giovane paziente. La madre ha detto che Xiao Ai è la sua seconda figlia. L’altro bambino nel video sarebbe il figlio di qualcun altro.