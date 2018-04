La moglie era ricoverata in ospedale per la nascita del terzo figlio e il marito, dovendo uscire per far la spesa, ha deciso di lasciare soli in casa i suoi due bambini di 2 e 4 anni; il più grande si è sporto dalla finestra ed è caduto al suolo da un'altezza di quattro metri, restando fortunatamente illeso. Per questo motivo, l’uomo, un 40enne residente in un comune della bassa reggiana, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Campagnola Emilia alla procura della Repubblica con l'accusa di abbandono di minori. I fatti sono avvenuti ieri mattina intorno 9:30. Un passante, sentendo le urla di una donna che aveva assistito alla scioccante scena, ha prestato soccorso al piccolina, che sarebbe stata salvato da una pensilina a mezzo metro dal suolo che ha attutito la caduta. Con lui è andato a suonare, ma in casa c'era solo il fratello più piccolo. A quel punto ha chiamato i carabinieri, che in breve hanno rintracciato il padre denunciandolo per aver lasciato i figli senza custodia.

Come detto la madre si trova attualmente in ospedale, in attesa di dare alla luce il terzo figlio, mentre il papà era a fare la spesa. I militari hanno accertato che proprio l’assenza dei genitori è stata la circostanza che ha visto il piccolino aprire la finestra sporgersi e affacciarsi. Tuttavia essendosi sporto troppo ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. La sua fortuna è stata quella di urtare su una pensilina posta a 3.80 metri dalla finestra, a 60 cm da terra, che ha così attutito la caduta del bimbo, poi affidato alle cure mediche dei sanitari inviati dal 118 che lo hanno portato in ospedale per accertamenti. Il 40enne ora è stato denunciato per il reato di abbandono di minori.