"Sono in pellegrinaggio verso Casa, ringrazio tutti e prego per voi". Questo il messaggio che Papa Joseph Ratzinger invia dalle pagine del Corriere della Sera. Così il Papa emerito Benedetto XVI scrive nella breve lettera recapitata al giornalista Massimo Franco, rispondendo ai lettori che hanno chiesto di sapere com'è la sua vita fuori dal Vaticano, a cinque anni dalle sue dimissioni. “Caro dott. Franco – scrive Ratzinger – mi ha commosso che tanti lettori del Suo giornale desiderino sapere come trascorro quest’ultimo periodo della mia vita. Posso solo dire a risguardo che, nel lento scemare delle forze fisiche, interiormente sono in pellegrinaggio verso Casa. È una grande grazia per me essere circondato in quest’ultimo pezzo di strada a volte un po’ faticoso, da un amore e una bontà tali che non avrei mai potuto immaginare”. E continua: “In tal senso considero anche la domanda dei Suoi lettori come accompagnamento per un tratto. Per questo non posso far altro che ringraziare, nell’assicurare da parte mia a voi tutti la mia preghiera. Cordiali saluti”. La firma in calce è autografa, minuta come sempre.

Benedetto XVI ha annunciato la sua rinuncia al pontificato l’11 febbraio 2013, dichiarando che la sede di Pietro sarebbe diventata vacante alle 20 della sera del successivo 28 febbraio. Il 13 marzo il conclave ha eletto quale suo successore il Jorge Mario Bergoglio che ha preso il nome di Francesco. Da allora Joseph Ratzinger è Papa Emerito, e vive nel Monastero Mater Ecclesiae, un edificio immerso nel verde nella Città del Vaticano. Il prossimo aprile compirà 91 anni: "È sereno, tranquillo e di buon umore” ha raccontato recentemente monsignor Georg Gänswein, suo segretario personale.