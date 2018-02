In un'intervista concessa a Corriere Live, il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a parlare di legittima difesa. Rispondendo a una domanda sul tema, Salvini ha dichiarato di essere assolutamente favorevole a una modifica della legge sulla legittima difesa, che per il leader del Carroccio dovrebbe essere sempre lecita e permessa in caso di furto o aggressione, ma nonostante questo ha specificato di non essere personalmente in possesso di alcuna arma da fuoco.

E la legittima difesa? Lei ha sempre detto di essere favorevole. Come si comporta personalmente in proposito, ha una pistola? "No" Quindi non ha armi per difendersi in casa? "Ho detto che non ho una pistola" E cosa ha? "Un mattarello" Un mattarello? "Sì, di quelli per tirare la pasta, lo tengo sotto al letto. Se qualcuno entra di prepotenza alle due di notte in casa mia certo non gli faccio il caffè”

Proseguendo, nell'ambito dell'intervista Matteo Salvini ha dichiarato di non essere favorevole né a un governo di larghe intese né a un patto con il Movimento 5 Stelle perché “sarebbe un tradimento non di Salvini o della Lega, ma degli italiani. Di Maio cambia idea troppo spesso su temi troppo importanti come lo ius soli o l'immigrazione. Sulla Legge Fornero forse siamo vicini. Ma non è questo il punto. Se andiamo noi al governo la legge Fornero non vede il 2019. Oggi mi ha fermato un signore che ha reclamato il diritto di fare il nonno. Con la nostra riforma potrebbero lavorare molti più giovani e ci sarebbero molti meno anziani costretti a fare lavori duri fino a 67 anni”. La sicurezza, però, rimane sempre il cavallo di battaglia del Carroccio: "è il primo tema della Lega. Vogliamo cacciare i troppi clandestini, chiudere i campi rom, difendere i confini”.