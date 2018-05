Se si rivotasse oggi, quale partito sceglierebbero gli elettori? Stando a un recente sondaggio di Demopolis, il Movimento 5 Stelle si attesterebbe al 32,9%, la Lega toccherebbe quota 21,6%, Forza Italia il 12,6%, Fratelli d'Italia scenderebbe al 3.8% rispetto alle scorse elezioni, Liberi e Uguali risulterebbe in calo al 3% mentre il Pd crollerebbe al di sotto del 18%, fermandosi al 17.8%. In sostanza, M5Ss risulterebbe ancora il primo partito e la coalizione di centrodestra trainata dalla Lega di Matteo Salvini raccoglierebbe oltre un terzo delle preferenze degli italiani, segnando una crescita rispetto allo scorso 4 marzo. Gli equilibri politici, dunque, anche in caso di elezioni anticipate – richieste a gran voce da Di Maio pochi giorni fa – non registrerebbero grandi differenze rispetto alla situazione odierna, dunque ci si ritroverebbe di nuovo di fronte a un possibile stallo.

Per quanto riguarda la fiducia degli italiani nei leader, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni guida la classifica guadagnandosi il 52% dei consensi positivi, segue Matteo Salvini con il 50%, Luigi Di Maio con il 43%, Giorgia Meloni con il 40%, Emma Bonino con il 38%, Maurizio Martina con il 35%, Pietro Grasso con il 28%, Silvio Berlusconi con il 28%, Beppe Grillo con il 27% e infine, fanalino di coda, Matteo Renzi con solo il 24% dei giudizi positivi.

Rispetto alle ipotetiche alleanze di governo in parlamento, il 12% degli intervistati ha dichiarato che preferirebbe una maggioranza tra Pd e M5S, il 5% una maggioranza tra Pd, Forza Italia e Lega, il 24% una maggioranza tra M5s e Lega, il 10% una maggioranza tra M5s, Lega e Forza Italia, l'11% un governo di una personalità esterna sostenuto da tutti i partiti disponibili, mentre il 30% degli elettori preferirebbe tornare al voto.

Alla domanda "lei sarebbe favorevole o contrario ad una alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle per formare il nuovo governo?", il 29% degli intervistati ha dichiarato di essere favorevole all'ipotesi, mentre il 66% si è dichiarato contrario a questo tipo di alleanza. In caso di governo M5S-Pd, il 41% vorrebbe Luigi Di Maio premier, il 6% un altro esponente del M5s, il 7% un esponente del Pd e il 33% un soggetto terzo indicato da entrambi i partiti.