Quando in famiglia hanno iniziato ad accorgersi di ammanchi di soldi in casa, spariti improvvisamente da portafogli e portamonete, tutto hanno pensato e immaginato meno che il ladro fosse il medico di famiglia. È accaduto a Torino dove la protagonista dei furti era la dottoressa medico di base che, con la scusa della visita a domicilio, approfittava di un suo paziente anziano per alleggerirlo dei contanti che trovava nell'abitazione. La dona si era guadagnata la fiducia dell'uomo e, fingendo di agire con scrupolo, si era resa disponibile ad andare a domicilio per un ciclo di iniezioni per curare una brutta dermatite. Prima di andarsene però prelevava un piccolo extra dal suo portafogli.

A far scattare l'allarme è stata la figlia della vittima che, dopo quattro colpi consecutivi, ha denunciato tutto ai carabinieri che infine hanno arrestato in flagranza il medico, una dottoressa 61enne che ora deve rispondere del reato di furto aggravato. Per incastrare la donna i militari hanno piazzato una telecamera nascosta in casa dell'uomo, un anziano di 85 anni, beccandola mentre sottraeva 115 euro dal portafogli del paziente. La dottoressa, messa di fronte al fatto ha confessato ed è stata posta ai domiciliari, in seguito scarcerata in attesa di processo.