Sono immagini davvero terribili quelli che da Penjamo, nel Messico, dove una madre è rimasta uccisa e sua figlia è in condizioni critiche dopo essere caduta da una giostra al luna park. Nel drammatico filmato che mostra il momento in cui Irma Sanchez Albarran, 50 anni, e sua figlia Nayeli Morales Sanchez, 26 anni, precipitata dall’attrazione si capisce anche che la causa della tragedia è da attribuire al cedimento della barra di sicurezza che separava le due donne dal vuoto. La 50enne è morta praticamente sul colpo, mentre sua figlia ora sta combattendo per la vita in ospedale. Il dramma è avvenuto alla fiera locale che si tiene ogni anno nel mese di maggio.

Nel breve video catturato direttamente sulla scena da uno dei presenti, si vedono gli occupanti della giostra che urlano ogni volta che la struttura si ribalta su se stessa. Ad un certo punto si intuisce il problema alla barra di sicurezza, quando le gambe di una donna appaiono in basso. A quel punto il dispositivo cede e mamma e figlia finiscono per precipitare. L'ufficio del procuratore generale sta indagando sulla causa dell'incidente alla fiera di Penjamo. Le autorità sono rimaste in contatto con la famiglia, ma hanno confermato che al momento non ci sono fermi. Il corpo di Sanchez Albarran è stato portato a Irapuato per essere sottoposto all'autopsia mentre sua figlia è ancora in terapia intensiva.