Lo hanno salvato e poi caricato in macchina per portarlo in un posto sicuro e attrezzato per i cani come lui ma durante il tragitto sulla gazzella dei carabinieri, l'animale sembrava decisamente triste e sconsolato, così uno dei militari dell'arma ha deciso di prendere il suo smartphone per registrare la scena che però, tra battute e rassicurazioni all'animale, in pochi attimi si è trasforma in una divertente gag comica. "Dai che tra una settimana sei fuori, va bene" esordisce uno dei due carabinieri rivolto con voce seria al cane, aggiungendo: "Stasera parli con l'avvocato e gli dici di fare istanza per gli arresti domiciliari o un obbligo di firma".

Il cane però sembra inconsolabile, così il militare insiste: "Dai non fare quella faccia, stai tranquillo, davvero, tu adesso comportati bene e noi lo diciamo". Il cucciolo sembra lamentarsi in sottofondo così infine interviene anche l'altro carabiniere al volante che ridendo commenta: "Che ti lamenti? Prima spacci le crocchette e poi ti lamenti?". Il breve video è stato diffuso online, attraverso la sua pagina facebook, dal presidente del Nucleo operativo italiano tutela animali, Enrico Rizzi, per testimoniare l'operato dei carabinieri per la tutela dei quattro zampe e ha ottenuto in poco tempo migliaia di condivisioni.