Gaffe del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Partecipando al primo evento pubblico dopo l'elezioni che l'ha vista trionfare nel collegio uninominale di Modena, il ministro Lorenzin ha incontrato il sindaco della città, Gian Carlo Muzzarelli, nel palazzo comunale e guardando uno dei quadri affissi nel salone principale ha chiesto se quello rappresentato fosse Gino Paoli. In realtà, la fotografia appesa alle pareti del comune di Modena raffigura una dei più celebri modenesi al Mondo, il patron della Ferrari, Enzo Ferrari. La gaffe ha immediatamente fatto il giro dei social e dei siti di news ed è stata commentata da molti utenti con battute sagaci. Il ministro della Salute è stata appena eletta alla Camera proprio grazie alla sfida vinta nel collegio uninominale di Modena, una candidatura che nelle settimane di realizzazione delle liste elettorali ha fatto parecchio discutere, insieme a quella di Pier Ferdinando Casini a Bologna, due roccaforti tradizionalmente "rosse" in cui la coalizione di centrosinistra ha schierato due centristi provenienti da una lunga militanza politica nel centrodestra.

Lorenzin per diciasette anni è stata membro ed esponente politico di Forza Italia, nonché coordinatrice nazionale del movimento giovanile. In seguito, nel 2013 ha fondato con il ministro Angelino Alfano il partito Nuovo Centro Destra e in seguito, dopo la scissione intervenuta lo scorso anno, ha lanciato la sua personale lista, Civica Popolare, che non ha però passato la soglia di sbarramento alle scorse elezioni. Beatrice Lorenzin, in realtà, inoltre, non ha nulla a che fare con Modena, ma è nata e cresciuta a Roma, seppur i suoi genitori fossero originari dell'Istria e di Firenze. Proprio per questo la candidatura a Modena fu criticata da molti, in quanto non espressione di una vera e propria rappresentanza del territorio.