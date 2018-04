Non solo i giovani "fuggono" all'estero. Ci sono anche molti pensionati italiani che, per svariate ragioni, decidono ogni anno di fare i bagagli e trasferirsi alla ricerca di paesi con tasse più basse, climi migliori o costi della vita inferiori. Secondo l’indagine del Centro Studi di Itinerari Previdenziali sono già oltre 370mila gli ex operai, impiegati o professionisti che hanno compiuto la non semplice scelta di andarsene e che finora non sono tornati certo indietro. Si tratta di un numero relativamente basso in termini generali, ma in crescita.

Tra le destinazioni più gettonate, secondo le ultime elaborazioni fornite dal Centro studi di Itinerari Previdenziali, ci sono Canada, Australia e Germania, che totalizzano quasi la metà dei trasferimenti italiani, oltre a quelli che optano per altri lidi come Svizzera, Francia e Inghilterra. È invece in forte crescita il fenomeno dei trasferimenti nei cosiddetti paradisi dei pensionati, cioè Paesi a basso costo e bassa tassazione che appaiono molto favorevoli per chi si trova in età avanzata. Tra questi ci sono Tunisia, Bulgaria e Thailandia, ma è in netto aumento anche il trend del Portogallo, dove al clima mite si somma l'azzeramento di imposte e tasse per i primi dieci anni, a condizione di spostare la propria residenza e di spendere la pensione nel Paese.

In totale la "fuga dei pensionati" inizia a registrare numeri significativi. L'Inps ha calcolato di versare all'estero oltre 700 milioni di euro per l'erogazione degli assegni pensionistici. E vista l'importanza delle somme in gioco, inizia ad aumentare anche l'attenzione sul fenomeno delle possibili false residenze, cioè coloro che continuano a vivere in Italia e che spostano il proprio domicilio fiscale all'estero solo per ottenere uno sgravio sulle tasse.