Si è presentata come la badante del cugino e, approfittando dell’età della sua vittima, se n’è andata via rubando 7mila euro. L’episodio si è verificato a Sant’Odorico di Flaibano, in provincia di Udine. Vittima della vicenda un anziano del posto, di 84 anni. Secondo le ricostruzioni dei giornali locali, l’uomo ha sentito suonare il campanello di casa verso le 15.30 di domenica. Una volta aperto l’uscio, si è trovato di fronte tre donne di etnia rom, una delle quali si sarebbe presentata come la badante della cugina, che vive lì vicino.

Hanno così iniziato a millantare un presunto rapporto con il familiare, tanto da costringere l’anziano a farle entrare in casa. Con la scusa di scrivere assieme un messaggio alla cugina, una delle donne riesce a distrarre l’uomo, mentre le altre due hanno iniziato ad intrufolarsi nelle altre stanze dell’abitazione. Poi ad un certo punto il terzetto si è congedato. Proprio mentre stavano andando via, la moglie dell’anziano è rientrata verso casa, e ha visto le tre donne salire a bordo di una Opel Corsa di colore grigio, condotta da un uomo. Solo in un secondo momento i coniugi si sono resi conto di essere stati derubati perché in camera da letto non trovano più i loro soldi e i preziosi in oro. Alla coppia non è restato altro da fare che chiamare i carabinieri che adesso stanno indagando per identificare i quattro responsabili del furto; è successo nel pomeriggio di domenica 18 febbraio, intorno alle 15.30.