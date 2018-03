in foto: Barbara Durastante, 42 anni (Facebook).

"Non solo i suoi occhi, ma tutti i suoi tessuti che sono trapiantati ai pazienti del Veneto, mi basterebbe abbracciare almeno chi vede con i suoi occhi, in alternativa chiunque ha ricevuto parte di lei". È questo l'appello di Roberto Durastante, il papà di Barbara, che lo scorso dicembre, a soli 42 anni, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale. Poco dopo la notizia del decesso, era arrivata la decisione della famiglia, rispettandone la volontà, di donare gli organi della donna, di origine romana ma residente a Borgo Pra, in provincia di Belluno. E da allora, Roberto non riesce a darsi pace: vorrebbe poter conoscere le persone che sua figlia è riuscita a salvare per alleviare un dolore che è ancora troppo forte.

"Vi prego, aiutatemi, mi serve per placare la mia sofferenza", ha continuato l'uomo, che ha perso di recente anche la moglie. "Angelo mio riposa in pace con la mamma", ha scritto sul suo profilo Facebook a commento di una foto di Barbara. La 42enne è rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 17 dicembre in via Vittorio Veneto a Belluno. La Fiat Uno, sulla quale viaggiava sul lato del passeggero, è sbandata abbattendo i cartelli stradali e schiantandosi poi contro un platano a lato della strada. Lei è morta sul colpo mentre il guidatore, Evandro Galhardo Gonsalves, un amico di vecchia data della donna, è stato ricoverato in ospedale ma è riuscito a sopravvivere. Una tragedia che si è consumata nel giro di qualche minuto, con un impatto talmente devastante da strappare via la portiera della vettura dal lato dove era seduta Barbara, e dopo aver girato più volte su se stessa si è fermata trasversalmente sulla carreggiata.