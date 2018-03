La mamma di un'adolescente morta nell'attentato alla Manchester Arena ha ammesso di sentirsi “ferita e arrabbiata” dopo aver scoperto che qualcuno che usa la foto di sua figlia su un falso profilo Facebook. Charlotte Hodgson si è accorta che tale "Alice Anna" usa come immagine del profilo principale quella della quindicenne Olivia Campbell-Hardy con indossa la sua uniforme scolastica. Sulla pagina è riportata anche la scuola frequentata dalla teenager, la Tottington High School. Non è tutto. La donna ha anche scoperto che la pagina del profilo di Olivia, contenente centinaia di ricordi della figlia, è stata anche cancellata.

La 37enne, originaria di Redvales, Bury, ha dichiarato: "La mia figliastra Chelsea me ne ha fatto accorgere la scorsa sera, mi sono sentita male e arrabbiata non è solo una foto, ce ne sono diverse e anche la sua scuola viene menzionata” spiega Charlotte. "La sua pagina del profilo funzionava fino ieri mattina, poi la sera è sparita. Mi chiedo perché qualcuno possa arrivare a fare una cosa del genere?". Charlotte, i suoi familiari e altri amici della donna hanno segnalato la pagina fake a Facebook, chiedendo che venisse rimossa. Nonostante abbia spiegato le circostanze, Charlotte ha ricevuto un messaggio dal social network nel quale viene specificato che la pagina "non viola gli standard della nostra comunità".

La donna aggiunge: "Non abbiamo la minima idea di chi ci sia dietro la pagina: è stato segnalato più volte e Facebook non ha mai fatto nulla. Non so chi abbia rimosso il suo account, ma questa cosa ci fa davvero male perché tutti hanno perso tanti ricordi e immagini della mia bella ragazza. Di tanto in tanto i suoi amici scrivevano cose su quel profilo e c'erano immagini e centinaia di ricordi che mi sono servite per guardare indietro – citazioni anche stupide, video e ricordi usati ogni giorno – ed ora ci è stato tolto tutto” spiega Charlotte. ‘Alice Anna' ha usato per la prima volta un'immagine del profilo di Olivia lo scorso 26 maggio – solo quattro giorni dopo l'attentato di Manchester, nel quale sono rimaste uccise 22 persone e molte altre ferite.