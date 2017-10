Paige è una bambina di soli 4 anni e ha già realizzato uno dei suoi sogni: essere la damigella d’onore al matrimonio dei suoi genitori. Jacob Skarratts e Tania Miller, di Gold Coast, in Australia, stavano pianificando le loro nozze per il 2018, ma qualche giorno fa i medici hanno dato loro una terribile notizia: la loro figlioletta ha pochi giorni di vita. Alla bimba è stato infatti diagnosticato un tumore al cervello “delle dimensioni di un limone”. E così la coppia ha deciso di cambiare la data delle nozze e si è sposata appena 24 ore dopo. Paige era lì con loro con il suo abitino da “flower girl”, l’immancabile figura dei matrimoni anglosassoni, che sparge i petali all’arrivo della sposa. La piccolina è rimasta tutto il tempo nella sua sedia a rotelle, impossibilitata a muoversi data la sua condizione di salute. "Stavamo pianificando tutto per il prossimo anno e pensavamo che sarebbe stato perfetto, ma questo va al di là della perfezione", ha detto quasi tra le lacrime Tania alla Gold Coast Bulletin. La coppia, originaria delle Queensland, ha tenuto la cerimonia la scorsa settimana davanti a 30 persone, tra familiari e amici, al Lady Cilento Children's Hospital di Brisbane.

Quando i medici le hanno detto che Paige non avrebbe vissuto a lungo a causa del suo male “è stato un giorno oscuro" ha ammesso Tania. Dopo pochi giorni dalla diagnosi, la bimba è stata immediatamente sottoposta ad un intervento chirurgico. Ma non molto tempo, lo staff sanitario ha dato ai suoi familiari la devastante notizia: la sua malattia è incurabile. Paige ha iniziato subito la chemioterapia e la radioterapia, ma neanche 24 ore i medici hanno scoperto fluidi e sangue nel cervello. Quel giorno Jacob e Tania hanno deciso che avrebbero dovuto sposarsi subito. È stata la sorella dello sposa a fare da ‘wedding planner’ con una spesa di appena mille dollari. "Mi sono concentrata solo sulle cose principali che sarebbe dovute accadere", ha detto Innez Stonnell al giornale australiano. "Trovare un celebrante. Ottenere il permesso di avere un matrimonio in ospedale. Conoscevo il vestito che Tania voleva indossare, ma purtroppo non rientrava nelle spese, così sono stata tutto il tempo a mandarle foto: ‘Ti piace questo? E quest’altro’”, e alla fine è andato tutto bene. "Paige era bellissima, assolutamente straordinaria. È stata lei la protagonista dell’evento", ha detto la madre. Una pagina GoFundMe è stata creata contribuire alle spese per le cure della bimba. "Questa pagina li aiuta con tutte le loro spese in questo periodo visto che hanno esaurito le loro ferie e l'assistenza del governo non è ancora stata garantita", si legge sul sito.