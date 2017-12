Quando ha scoperto di essere incinta si aspettava una bambina dal colore della pelle simile al suo o al massimo un mix di entrambi i genitori. Per questo quando la bimba è venuta alla luce ha chiesto con insistenza a medici e infermieri se quella fosse effettivamente sua figlia e non fosse stata scambiata. Sophia Blake, una 45enne britannica di Birmingham, infatti è nera mentre la piccola Tiara, che oggi ha quattro anni, è nata completante bianca e con gli occhi azzurri come suo padre. Come le hanno spiegato i medici, non c'è nulla di strano nella piccola, si è trattato solo di una rarissima combinazione le cui probabilità sono di una su un milione di casi.

Nonostante le spiegazioni dei dottori, la 45enne a lungo ha pensato che i capelli e la pelle della piccola Tiara si sarebbero scuriti col tempo e con la crescita della bimba ma dopo quattro anni ha capito che la figlia resterà per sempre di carnagione chiara. Un caso particolare che continua a causare difficoltà alla donna perché son in tanti a non credono che siano mamma e figlia e nemmeno che siano imparentate. "Non posso camminare per la strada con Tiara senza che qualcuno faccia un commento. La gente semplicemente non crede che Tiara sia la mia bambina, perché ha un aspetto completamente diverso" ha spiegato la donna.

"Ho letto di bambini bianchi che sono nati da mamma nera in passato ma il bambino aveva almeno i capelli e le caratteristiche afro, Tiara invece no" ha proseguito la 45enne , raccontando: " Mi stanco di spiegare che è mia figlia.Ma anche i medici e gli insegnanti sembrano confusi. Anche lei a volte mi dice ‘perché non ci assomigliamo mamma?' Spiego che è una razza mista, ma è una situazione molto complicata per lei".