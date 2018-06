La figlia di 3 anni annega nella vasca da bagno e lei accende un falò: “Pensavo di riportarla in vita”

Orrore in Galles dove una donna di 37 anni ha cercato di appiccare un falò in giardino per riportare in vita la figlia di 3 anni morta annegata nella vasca da bagno. Quando la polizia è arrivata sul luogo del delitto, l’ha trovata mentre accendeva il fuoco e accanto a lei il corpicino della piccola sotto una coperta bianca. E’ in stato di arresto.