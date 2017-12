La maggior parte di noi muore dalla voglia di aprire i regali di Natale non appena svegli la mattina del 25. C’è anche chi arriva neanche ad aspettare il giorno della nascita del Signore, ma li scarta la sera della Vigilia. Eppure c’è una persona che è riuscita nella singolare impresa di lasciare il proprio regalo sotto l'albero per ben 47 anni. E Adrian Pearce non ha nemmeno intenzione di aprirlo a breve.

Canadese, 64enne, ha ricordato ai media d’oltreoceano che quel presente gli fu donato da una vecchia fidanzata che lo lasciò subito dopo. A quei tempi, era uno studente di 17 anni della George S. Henry Secondary School di Don Mills, Toronto, ed era eccitato per le vacanze natalizie. “Avevamo fatto una lunga passeggiata fino a casa, lei voleva parlarmi. Poi mi ha detto che non voleva stare più con me. Ero sconvolto e arrabbiato, e tutte le cose che senti quando qualcuno rompe con te” ha spiegato Adrian alla CBC. “E così ho lasciato il suo regalo sotto l'albero di Natale. Dopo che la mia famiglia ha aperto i regali a Natale, c'era ancora il regalo che Vicki mi aveva fatto. Ho detto alla mia famiglia che non l’avrei mai aperto” racconta l’uomo, rimase fedele alla parola data sino ad oggi.

Adrian ha anche raccontato che la sorella minore di Vicki si sarebbe avvicinata a lui pochi anni dopo la loro rottura per darle il numero della sua ex, dicendogli che voleva vederlo di nuovo. Si sono incontrati un paio di volte ma poi hanno perso i contatti dopo aver capito che non erano interessati l’uno all’altra. “All’inizio l'ho tenuto così perché immaginavo che forse saremmo tornati insieme e avrei voluto aprirlo con lei. Ora è diventata più che altro un'abitudine guardarlo e avere il piacere di non aprirlo”, dice l’uomo. Adrian ora sta pensando di aprirlo nel 50° anniversario del regalo (nel Natale del 2020) e di indire una sorta di concorso per indovinare cosa c'è dentro, con il i proventi che andrebbero in beneficenza.