Quando gli hanno detto che l'albero secolare che aveva osservato fin dall'infanzia nel suo quartiere doveva essere abbattuto, ha pensato di fare come tanti altri: sedersi su un ramo e costruirsi una casetta per evitare il taglio ma alla fine ha deciso di fare un gesto ancora più eclatante: sposarsi con la pianta. È l'impresa messa in atto da Karen Cooper, una donna statunitense di Fort Myers,comune degli Stati Uniti d'America nella Contea di Lee, nello Stato della Florida. Non si è trattato però di un semplice gesto dimostrativo, per mettere i piedi il suo piano Karen ha pensato a tutto nei particolari con uno sforzo culminato con nozze in pompa magna con tanto di fiori, musica, una torta nuziale, testimoni e un paggetto d'onore a portare gli anelli: il cane di famiglia.

L'albero è diventato il centro di una controversia locale quando lo staff della città ha iniziato a discutere di ridurlo lo scorso anno. Cooper, che vive nel quartiere, ha iniziato subito a mobilitarsi per salvarlo con varie iniziative che per è no sono servite. Lo scorso dicembre, infatui, il dipartimento dei lavori pubblici della città ha provveduto a dare l'ok definitivo alla rimozione dell'enorme albero per e sostituirlo con alberi più piccoli e meno ingombranti. a questo punto è arrivata l'idea delle nozze.

Cooper ha avuto l'idea da un gruppo di donne che ha protestato contro la deforestazione in Messico sposando alberi. "In molti si sono messi a ridere poi diverse donne mi hanno detto che era davvero una buona idea, così ho detto,'ok facciamolo" ha spiegato Karen ai media locali. Questa volta il suo gesto sembra aver colpito e l'amministrazione locale ha deciso di voler trovare prima altre vie alternative al taglio. L'albero però ancora non stato salvato e il suo destino rimane incerto. Per Cooper si tratta ormai di qualcosa di più di uno spazio verde: "Se tagliano quest'albero, diventerò una vedova"