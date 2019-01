I suoi datori di lavoro dovevano pagargli una cifra di 600 sterline (circa 690 euro). Lui, stanco di aspettare, ha distrutto la facciata e l'ingresso dell'hotel che aveva costruito. Lo ha fatto con lo stesso mezzo col quale aveva portato avanti i lavori: una scavatrice. John Manley, 35 anni, è stato filmato mentre fa partire la macchina e si dirige nella parte anteriore dell'edificio a Liverpool, dove dovrebbe sorgere un albergo della catena Travelodge. Sicuramente i lavori subiranno un ritardo, visto che la bravata di Manley ha causato danni per oltre 20mila euro, come riporta il Sun. Le immagini di quanto compiuto dall’operaio furioso per il mancato pagamento degli arretrato sono già diventati virali. Nel video si vedono i colleghi che provano a far ragionare l'operaio. Ma lui ormai ha deciso: si schianta contro l'edificio, poi scende dal mezzo e fugge a piedi.

Ora l'operaio rischia una denuncia e per questo motivo è stata aperta una pagina di raccolta fondi su GoFoundMe per consentirgli di sostenere tutte le spese legali e il probabile risarcimento danni che rischia di dover sborsare. L'obiettivo iniziale di 600 sterline è stato immediatamente superato: le donazioni complessive, infatti, hanno superato le 5000 sterline (quasi 6000 euro).”Ha sbagliato, ha fatto una cosa davvero idiota”, spiegano alcuni colleghi. “Ma prima di perdere la testa, si era battuto affinché tutti noi potessimo ricevere ciò che ci spetta per il lavoro realizzato” dicono ancora. Jack Wellon, l’uomo che ha creato la pagina su GoFoundMe, ha detto: "Vorrei dire grazie a tutti coloro che hanno donato per John, da quello che dice la sua famiglia è un uomo laborioso che vuole solo essere pagato”. L'ex costruttore, originario di Staunton, vicino a Gloucester, ha detto che molte persone si trovano in "situazioni simili” a quella di Manley “di settimana in settimana" per quanto riguarda i salari non pagati. "È incredibile vedere tutti gli operai, le famiglie e tutti gli altri collaborare per sostenere questo ragazzo” ha detto Wellon. E i commenti a seguire sono tutti per l'operaio: "Quest'uomo è una leggenda! Bisogna difendere l'uomo che lavora sodo, ci sono troppe compagnie che non pagano i loro lavoratori quanto è dovuto!", è solo uno dei commenti a sostegno di Manley.