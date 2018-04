La loro è una lunga storia d'amore, che neanche la malattia è riuscita a fermare. Almeno per il momento. Kevin McCarthy e Mandy Lucitt, 62 anni lui e 57 lei, si sono sposati dopo 42 anni insieme nell'ospedale dove la donna è ricoverata per un cancro allo stadio terminale. Già negli anni passati aveva dovuto combattere contro un tumore al seno, che è poi ritornato in maniera più aggressiva al pancreas. Una cerimonia da realizzare in tempi strettissimi, prima che fosse troppo tardi, tanto che le nozze, che in un primo momento erano programmate per il 27 aprile, sono state anticipate al 4, essendo peggiorate velocemente le condizioni di salute di Mandy.

Così, grazie all'aiuto dei loro figli e dello staff dell'ospedale, in meno di 24 ore il matrimonio dei loro sogni era pronto, con tanto di fiori e palloncini ad addobbare e a rendere più festosa l'atmosfera al Darent Valley Hospital di Dartford, nel Kent, in Gran Bretagna. "Sono riuscita a realizzare il mio sogno di sposarmi – ha detto la sposa – e ho potuto vedere intorno a me tutta la mia famiglia e le persone che amo. C'era così tanto amore che aleggiava nella mia stanza durante il matrimonio". Le foto della cerimonia, finite su Facebook, hanno commosso e ben presto fatto il giro del mondo. Ora la coppia, che si è conosciuta quando entrambi erano ancora degli adolescenti, è tornata a casa, dove insieme trascorreranno il tempo che resterà da vivere a Mindy. La quale è ancora impegnata a favore degli altri: dopo aver perso un figlio nel 1984 e una nipotina malata di leucemia nel 2014, è sempre stata attiva nel settore della raccolta fondi per beneficenza e continuerà le sue battaglie per aiutare gli altri fino all'ultimo.