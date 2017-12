Stella, di nome e di fatto. Lei, una bimba di 8 anni, è stata l’autentica protagonista della partita del torneo di Natale Uisp a Grosseto, organizzato dall’associazione dilettantistica Finanzia e friends team, che raccoglie fondi da destinare in beneficenza. Il giorno prima aveva perso una sua compagna di scuola, uccisa da una terribile malattia. La piccola era stata a lungo ricoverata nel reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia e Stella sapeva che i medici e il personale sanitario si erano presi cura di lei. Il suo gesto ha commosso tutti: ha rotto il suo salvadanaio e ha donato tutti i suoi risparmi all’associazione. Quest’anno infatti, grazie ad Euronics e con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione della Uisp, verrà donato un computer nuovo proprio al reparto pediatria del nosocomio di Grosseto. Stella lo sapeva e così, come racconta Il Tirreno, ha chiesto tra le lacrime a suo padre di accompagnarla al campo, per fare qualcosa che tenesse ancora in vita la sua amica.

È entrata sul sintetico con una paperella di stoffa sotto braccio e con le manine piene di spiccioli. Tante monete, quante ne aveva raccolte nel suo salvadanaio che teneva stretto al suo corpicino. È arrivata davanti al capitano della squadra della finanza e ha allungato le braccia per consegnare quel suo piccolo tesoro.

Prima dell’inizia della partita era stato osservato anche un minuto di silenzio proprio per l’amichetta di Stella, scomparsa, figlia di un maresciallo dei carabinieri. La bimba ha chiesto di poter avere una foto insieme alle due squadre di calcetto e nessuno, ovviamente, si è tirato indietro di fronte a così tanto cuore. Per la cronaca, la guardia di finanza, due sere fa ha battuto gli avversari della polizia 8 a 5. Ma il risultato della partita non ha contato nulla. Perché Stella ha acceso tutti i riflettori su di se. E sull’importanza della ricerca contro i tumori infantili. Oggi pomeriggio, alla chiesa di Santa Lucia si sono svolti i funerali della bambina e una rappresentativa di Finanzia e friends team e lì per stringere i genitori della piccola in un grande abbraccio.