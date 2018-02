Un uomo in lacrime seduto al tavolo di un ristorante che sembra pranzare da solo nel giorno di San Valentino, ma davanti a lui c'è un altro piatto e un altro bicchiere, quelli che lui stesso aveva riservato alla moglie defunta insieme a un dolce biglietto d'amore: "You and Me". È la commovente foto pubblicata online da una donna statunitense e in poco tempo diventata virale sui social con centinaia di migliaia di condivisioni. Lo scatto, realizzato in un locale di Corpus Christi, nello stato del Texas, in Usa, riprende il momento in cui l'uomo sembra commuoversi ricordando la sua consorte che ha deciso di commemorare nel giorno degli innamorati portando con sé al ristorante l'urna con le ceneri.

"Siamo tutti colpevoli di dare l'altra metà sempre per scontata" ha scritto la donna che ha pubblicato lo scatto su Facebook, Chasidy Gwaltney, aggiungendo: "Spesso ci dimentichiamo di salutarla con un bacio, di dirle ti amo. O semplicemente siamo troppo presi dalle cose che stiamo facendo da non accorgerci delle piccole cose che invece significano così tanto per le persone a cui vogliamo bene". "Ho visto qualcosa oggi che mi ha fatto ricordare che non avremo per sempre la nostra persona amata al nostro fianco per parlare, amare, giocare o anche solo per stare insieme. Questa immagine parla ad alta voce . Per favore amate le vostre dolci metà finché ne avete l’opportunità. Non sapete cosa riserverà o porterà il domani" ha concluso Chasidy,